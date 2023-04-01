23:11 ()
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Лутон Таун
Лутон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
27 Франция зщ Яссер Ларуси
3 Англия зщ Макс Лоу
21 Бразилия пз Вини Соуза
35 Англия пз Андре Брукс
28 Англия пз Джеймс Макэйти
10 Англия нп Кэмерон Арчер
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
24 Бельгия вр Томас Камински
15 Англия зщ Теден Менжи
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
28 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
11 Англия нп Элайджа Адебайо
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лутон Таун
26.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лутон Таун1 : 1Шеффилд Юнайтед
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Лутон Таун
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лутон Таун0 : 0Шеффилд Юнайтед
22.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Шеффилд Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лутон Таун1 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лутон Таун1 : 2
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лутон Таун3 : 4
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Лутон Таун
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лутон Таун2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close