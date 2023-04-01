Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Лутон Таун
Лутон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|27
|зщ
|Яссер Ларуси
|3
|зщ
|Макс Лоу
|21
|пз
|Вини Соуза
|35
|пз
|Андре Брукс
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|24
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|22.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1