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Борнмут - Фулхэм 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Борнмут
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
1Бразилиявр Нето
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
15АнглиязщАдам Смит
10ШотландияпзРайан Кристи
14АнглияпзАлекс Скотт
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
29ДанияпзФилип Биллинг
16АнглияпзМаркус Таверньер
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9АнглиянпДоминик Соланке
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщТосин Адарабиойо
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
6АнглияпзХаррисон Рид
18БразилияпзАндреас Перейра
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
22НигериянпАлекс Айуоби
30БразилиянпКарлос Винисиус
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
01.04.2023Англия - Премьер-лига29-й турБорнмут2 : 1Фулхэм
15.10.2022Англия - Премьер-лига11-й турФулхэм2 : 2Борнмут
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБорнмут1 : 1Фулхэм
03.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турФулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018Англия - Премьер-лига10-й турФулхэм0 : 3Борнмут
06.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турФулхэм1 : 5Борнмут
26.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБорнмут2 : 0Фулхэм
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур2 : 3Борнмут
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур0 : 3Борнмут
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур0 : 2Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 3Борнмут
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турФулхэм0 : 2
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финала1 : 1 6 : 7Фулхэм
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур3 : 0Фулхэм
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турФулхэм5 : 0
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турФулхэм5 : 0

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