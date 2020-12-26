Борнмут - Фулхэм 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Нето
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|15
|зщ
|Адам Смит
|10
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Алекс Скотт
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|29
|пз
|Филип Биллинг
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|6
|пз
|Харрисон Рид
|18
|пз
|Андреас Перейра
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|30
|нп
|Карлос Винисиус
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Марку Силва
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|06.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 5
|26.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0