Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
|24
|вр
|Андре Онана
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|20
|зщ
|Диогу Дало
|23
|зщ
|Люк Шоу
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|17
|зщ
|Клеман Лангле
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|нп
|Леон Бэйли
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Унаи Эмери
История личных встреч
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 2
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
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