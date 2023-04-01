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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
24КамерунврАндре Онана
35Северная ИрландиязщДжонни Эванс
20ПортугалиязщДиогу Дало
23АнглиязщЛюк Шоу
19ФранциязщРафаэль Варан
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
4МароккопзСофьян Амрабат
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
17ФранциязщКлеман Лангле
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
19ФранцияпзМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
30.04.2023Англия - Премьер-лига34-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
10.11.2022Англия - Кубок лиги3-й раундМанчестер Юнайтед4 : 2Астон Вилла
06.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
15.01.2022Англия - Премьер-лига22-й турАстон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
10.01.2022Кубок Англии1/32 финалаМанчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
25.09.2021Англия - Премьер-лига6-й турМанчестер Юнайтед0 : 1Астон Вилла
09.05.2021Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
01.01.2021Англия - Премьер-лига17-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Астон Вилла
12.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиАстон Вилла1 : 0Манчестер Юнайтед
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур0 : 0Манчестер Юнайтед
12.12.2023Лига чемпионовГруппа A. 6-й турМанчестер Юнайтед0 : 1
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
22.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 1
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й тур1 : 2Астон Вилла
14.12.2023Лига конференцийГруппа E. 6-й тур1 : 1Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0
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