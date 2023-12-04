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Аль-Иттихад - Аль-Наср 26 Декабря прямая трансляция

26 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
23.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Иттихад1 : 3
15.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 2-й раунд 3 : 1Аль-Иттихад
12.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1-й раунд Аль-Иттихад3 : 0
07.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 3 : 1Аль-Иттихад
04.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 6-й тур Аль-Иттихад2 : 1
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Наср3 : 1
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1
05.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 6-й тур 1 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 3 : 0Аль-Наср
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 5-й тур Аль-Наср0 : 0

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