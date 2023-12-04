Аль-Иттихад - Аль-Наср 26 Декабря прямая трансляция
26 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|23.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|1 : 3
|15.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|2-й раунд
|3 : 1
|12.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1-й раунд
|3 : 0
|07.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|04.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|05.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0