Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
26 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|22.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|09.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|18.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|28.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|3 : 1
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 0
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 4
|07.05.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|4 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2