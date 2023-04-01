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Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
26 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Престон Норт Энд
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
26.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турЛидс Юнайтед1 : 1Престон Норт Энд
22.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд1 : 1Лидс Юнайтед
09.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турПрестон Норт Энд0 : 2Лидс Юнайтед
18.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛидс Юнайтед3 : 0Престон Норт Энд
28.08.2018Англия - Кубок лиги2-й раундЛидс Юнайтед0 : 2Престон Норт Энд
10.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турПрестон Норт Энд3 : 1Лидс Юнайтед
12.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турЛидс Юнайтед0 : 0Престон Норт Энд
08.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турЛидс Юнайтед3 : 0Престон Норт Энд
26.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турПрестон Норт Энд1 : 4Лидс Юнайтед
07.05.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПрестон Норт Энд1 : 1Лидс Юнайтед
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 1Престон Норт Энд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПрестон Норт Энд1 : 5
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 3Престон Норт Энд
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 0Престон Норт Энд
01.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд0 : 2
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛидс Юнайтед4 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед3 : 2

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