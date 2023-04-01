23:12 ()
Свернуть список

Саутгемптон - Суонси Сити 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Саутгемптон
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Суонси Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
08.01.2022Кубок Англии1/32 финалаСуонси Сити2 : 3 ДВСаутгемптон
08.05.2018Англия - Премьер-лига31-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
12.08.2017Англия - Премьер-лига1-й турСаутгемптон0 : 0Суонси Сити
31.01.2017Англия - Премьер-лига23-й турСуонси Сити2 : 1Саутгемптон
18.09.2016Англия - Премьер-лига5-й турСаутгемптон1 : 0Суонси Сити
13.02.2016Англия - Премьер-лига26-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
26.09.2015Англия - Премьер-лига7-й турСаутгемптон3 : 1Суонси Сити
01.02.2015Англия - Премьер-лига23-й турСаутгемптон0 : 1Суонси Сити
20.09.2014Англия - Премьер-лига5-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
03.05.2014Англия - Премьер-лига37-й турСуонси Сити0 : 1Саутгемптон
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 1Саутгемптон
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСаутгемптон4 : 0
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Саутгемптон
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Саутгемптон
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турСаутгемптон2 : 0
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСуонси Сити2 : 1
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити1 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Суонси Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 2Суонси Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турСуонси Сити1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close