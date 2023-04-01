Саутгемптон - Суонси Сити 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Суонси Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|08.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|18.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|13.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|01.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|4 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1