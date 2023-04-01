23:12 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 Декабря прямая трансляция

26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
27.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКовентри Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Ковентри Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 3Ковентри Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Ковентри Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити1 : 1
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКовентри Сити2 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур2 : 1Ковентри Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 1Шеффилд Уэнсдей
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турШеффилд Уэнсдей3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close