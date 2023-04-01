Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 Декабря прямая трансляция
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 1