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Уотфорд - Бристоль Сити 26 Декабря прямая трансляция

26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Уотфорд
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турУотфорд2 : 0Бристоль Сити
12.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турУотфорд6 : 0Бристоль Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаУотфорд3 : 0Бристоль Сити
22.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундУотфорд2 : 3Бристоль Сити
14.01.2014Кубок Англии1/32 финалаУотфорд2 : 0Бристоль Сити
04.01.2014Кубок Англии1/32 финалаБристоль Сити1 : 1Уотфорд
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 2Уотфорд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 5Уотфорд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турУотфорд1 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турУотфорд1 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Уотфорд
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити3 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБристоль Сити1 : 0
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур2 : 1Бристоль Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Бристоль Сити
03.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити1 : 2

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