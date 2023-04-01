Уотфорд - Бристоль Сити 26 Декабря прямая трансляция
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|6 : 0
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|14.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2