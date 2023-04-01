Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
|Давид Вагнер
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 4
|19.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|24.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 0
|05.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|07.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|12.05.2013
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2