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Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Вест Бромвич Альбион
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Норвич Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турВест Бромвич Альбион2 : 1Норвич Сити
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турНорвич Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Норвич Сити
11.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турНорвич Сити3 : 4Вест Бромвич Альбион
19.03.2016Англия - Премьер-лига31-й турВест Бромвич Альбион0 : 1Норвич Сити
24.10.2015Англия - Премьер-лига10-й турНорвич Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
23.09.2015Англия - Кубок лиги3-й раундНорвич Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
05.04.2014Англия - Премьер-лига33-й турНорвич Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
07.12.2013Англия - Премьер-лига15-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Норвич Сити
12.05.2013Англия - Премьер-лига37-й турНорвич Сити4 : 0Вест Бромвич Альбион
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турВест Бромвич Альбион1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турНорвич Сити2 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 2Норвич Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турНорвич Сити3 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турНорвич Сити0 : 0
03.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Норвич Сити

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