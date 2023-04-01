Халл Сити - Сандерленд 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сандерленд, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 4
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 43-й тур
|2 : 2
|09.01.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 20-й тур
|1 : 1
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|19.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|03.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1