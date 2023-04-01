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Халл Сити - Сандерленд 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Халл Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сандерленд, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСандерленд4 : 4Халл Сити
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турХалл Сити1 : 1Сандерленд
20.04.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 43-й турХалл Сити2 : 2Сандерленд
09.01.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 20-й турСандерленд1 : 1Халл Сити
05.09.2020Англия - Кубок лиги1-й раундСандерленд0 : 0 4 : 5Халл Сити
20.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСандерленд1 : 0Халл Сити
16.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турХалл Сити1 : 1Сандерленд
06.05.2017Англия - Премьер-лига36-й турХалл Сити0 : 2Сандерленд
19.11.2016Англия - Премьер-лига12-й турСандерленд3 : 0Халл Сити
03.03.2015Англия - Премьер-лига28-й турХалл Сити1 : 1Сандерленд
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур3 : 2Халл Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турХалл Сити3 : 0
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 2Халл Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 0Халл Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турХалл Сити1 : 2
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСандерленд0 : 3
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 0Сандерленд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд2 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 1Сандерленд

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