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Кардифф Сити - Плимут Аргайл 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Кардифф Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 2Кардифф Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур3 : 0Кардифф Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКардифф Сити0 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКардифф Сити1 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур2 : 0Кардифф Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турПлимут Аргайл3 : 3
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПлимут Аргайл3 : 2
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 0Плимут Аргайл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур4 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПлимут Аргайл2 : 1

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