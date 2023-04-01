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Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс 26 Декабря прямая трансляция

26 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХаддерсфилд Таун2 : 2Блэкберн Роверс
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБлэкберн Роверс1 : 0Хаддерсфилд Таун
02.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБлэкберн Роверс0 : 0Хаддерсфилд Таун
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турХаддерсфилд Таун3 : 2Блэкберн Роверс
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБлэкберн Роверс5 : 2Хаддерсфилд Таун
29.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Блэкберн Роверс
19.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБлэкберн Роверс2 : 2Хаддерсфилд Таун
31.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Блэкберн Роверс
03.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБлэкберн Роверс1 : 1Хаддерсфилд Таун
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 0Хаддерсфилд Таун
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХаддерсфилд Таун1 : 3
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБлэкберн Роверс1 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур4 : 0Блэкберн Роверс
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБлэкберн Роверс2 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБлэкберн Роверс0 : 2
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур3 : 1Блэкберн Роверс

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