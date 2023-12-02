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Ипсвич Таун - Лестер Сити 26 Декабря прямая трансляция

26 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Ипсвич Таун
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Лестер Сити, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур4 : 0Ипсвич Таун
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турИпсвич Таун2 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 2Ипсвич Таун
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур0 : 2Ипсвич Таун
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турИпсвич Таун2 : 1
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛестер Сити3 : 0
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 3Лестер Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛестер Сити3 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турЛестер Сити4 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Лестер Сити

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