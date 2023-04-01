Словакия U20 - Чехия U20 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
26 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Чехия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Чехия U20
История личных встреч
|09.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 4
|28.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|03.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|1/4 финала
|0 : 3
|31.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. 5-й тур
|1 : 4
|05.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|За 5-е место
|5 : 2
|05.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|Утешительный раунд. 2-й тур
|5 : 2
|04.01.2010
|U20 ЧМ-2010
|Утешительный раунд. 2-й тур
|2 : 5
|29.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа A. 4-й тур
|2 : 5
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 0
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 3
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 2
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|8 : 1
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 2 ОТ