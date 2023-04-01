23:13 ()
Свернуть список

Словакия U20 - Чехия U20 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
26 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Словакия U20
Чехия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Чехия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Чехия U20
История личных встреч
09.08.2022U20 ЧМ-2022Группа AЧехия U205 : 4Словакия U20
28.12.2015U20 ЧМ-2016Группа B. 2-й турСловакия U200 : 2Чехия U20
03.01.2015U20 ЧМ-20151/4 финалаЧехия U200 : 3Словакия U20
31.12.2013U20 ЧМ-2014Группа A. 5-й турСловакия U201 : 4Чехия U20
05.01.2012U20 ЧМ-2012За 5-е местоЧехия U205 : 2Словакия U20
05.01.2011U20 ЧМ-2011Утешительный раунд. 2-й турЧехия U205 : 2Словакия U20
04.01.2010U20 ЧМ-2010Утешительный раунд. 2-й турСловакия U202 : 5Чехия U20
29.12.2007U20 ЧМ-2008Группа A. 4-й турСловакия U202 : 5Чехия U20
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала4 : 3 ОТСловакия U20
31.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B4 : 3 БСловакия U20
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BСловакия U203 : 0
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BСловакия U206 : 3
27.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B5 : 2Словакия U20
06.01.2023U20 ЧМ-2023ФиналЧехия U202 : 3 ОТ
04.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финалаЧехия U202 : 1 ОТ
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаЧехия U209 : 1
31.12.2022U20 ЧМ-2023Группа AЧехия U208 : 1
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа A3 : 2 ОТЧехия U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close