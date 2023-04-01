Финляндия U20 - Канада U20 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
26 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Канада U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия U20
Канада U20
История личных встреч
|21.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Финал
|3 : 2 ОТ
|16.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|6 : 3
|01.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|4 : 1
|04.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|1/2 финала
|5 : 0
|03.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|1/4 финала
|1 : 2 ОТ
|27.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа A
|4 : 2
|02.01.2016
|U20 ЧМ-2016
|1/4 финала
|6 : 5
|30.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. 4-й тур
|1 : 4
|04.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|1/2 финала
|1 : 5
|06.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|За 3-е место
|4 : 0
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 2
|26.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|0 : 11