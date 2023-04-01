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Финляндия U20 - Канада U20 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
26 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Финляндия U20
Канада U20

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Канада U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия U20
Канада U20
История личных встреч
21.08.2022U20 ЧМ-2022ФиналКанада U203 : 2 ОТФинляндия U20
16.08.2022U20 ЧМ-2022Группа AКанада U206 : 3Финляндия U20
01.01.2021U20 ЧМ-2021Группа AКанада U204 : 1Финляндия U20
04.01.2020U20 ЧМ-20201/2 финалаКанада U205 : 0Финляндия U20
03.01.2019U20 ЧМ-20191/4 финалаКанада U201 : 2 ОТФинляндия U20
27.12.2017U20 ЧМ-2018Группа AКанада U204 : 2Финляндия U20
02.01.2016U20 ЧМ-20161/4 финалаФинляндия U206 : 5Канада U20
30.12.2014U20 ЧМ-2015Группа A. 4-й турФинляндия U201 : 4Канада U20
04.01.2014U20 ЧМ-20141/2 финалаКанада U201 : 5Финляндия U20
06.01.2012U20 ЧМ-2012За 3-е местоКанада U204 : 0Финляндия U20
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаФинляндия U202 : 3
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа B6 : 2Финляндия U20
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B0 : 3Финляндия U20
27.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BФинляндия U205 : 2
26.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BФинляндия U202 : 3 ОТ
06.01.2023U20 ЧМ-2023Финал2 : 3 ОТКанада U20
05.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финала2 : 6Канада U20
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаКанада U204 : 3 ОТ
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа AКанада U205 : 1
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа A0 : 11Канада U20

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