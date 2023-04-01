Швеция U20 - Латвия U20 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
26 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Латвия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Латвия U20
История личных встреч
|17.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|1/4 финала
|2 : 1
|29.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. 3-й тур
|1 : 5
|27.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. 1-й тур
|4 : 9
|29.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа B. 3-й тур
|1 : 10
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|2 : 4
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|5 : 2
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 0
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|28.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2 Б