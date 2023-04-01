23:13 ()
Свернуть список

Швеция U20 - Латвия U20 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
26 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Швеция U20
Латвия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Латвия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Латвия U20
История личных встреч
17.08.2022U20 ЧМ-20221/4 финалаШвеция U202 : 1Латвия U20
29.12.2012U20 ЧМ-2013Группа A. 3-й турЛатвия U201 : 5Швеция U20
27.12.2011U20 ЧМ-2012Группа A. 1-й турЛатвия U204 : 9Швеция U20
29.12.2008U20 ЧМ-2009Группа B. 3-й турЛатвия U201 : 10Швеция U20
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е место8 : 7 ОТШвеция U20
04.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финала2 : 1 ОТШвеция U20
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала2 : 3Швеция U20
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа A5 : 1Швеция U20
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа AШвеция U203 : 2 ОТ
04.01.2023U20 ЧМ-2023Утешительный раунд2 : 4Латвия U20
02.01.2023U20 ЧМ-2023Утешительный раундЛатвия U205 : 2
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B3 : 0Латвия U20
29.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BЛатвия U200 : 3
28.12.2022U20 ЧМ-2023Группа B3 : 2 БЛатвия U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close