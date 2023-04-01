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США U20 - Норвегия U20 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
26 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
США U20
Норвегия U20

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Норвегия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Норвегия U20
История личных встреч
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е местоСША U208 : 7 ОТ
05.01.2023U20 ЧМ-20231/2 финалаСША U202 : 6
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаСША U2011 : 1
01.01.2023U20 ЧМ-2023Группа BСША U206 : 2
30.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BСША U205 : 1
05.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 3-й матч3 : 1Норвегия U20
03.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 2-й матчНорвегия U203 : 4
02.01.2014U20 ЧМ-2014Утешительный раунд. 1-й матч0 : 3Норвегия U20
30.12.2013U20 ЧМ-2014Группа B. 4-й тур3 : 2Норвегия U20
29.12.2013U20 ЧМ-2014Группа B. 3-й турНорвегия U200 : 10

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