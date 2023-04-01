США U20 - Норвегия U20 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
26 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Норвегия U20, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Норвегия U20
История личных встреч
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|05.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 3-й матч
|3 : 1
|03.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 2-й матч
|3 : 4
|02.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Утешительный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|30.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|3 : 2
|29.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. 3-й тур
|0 : 10