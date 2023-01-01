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Брентфорд - Вулверхэмптон 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
14 Иран пз Саман Годдос
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
24 Дания пз Миккель Дамсгор
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Франция нп Ниль Мопе
1 Португалия вр Жозе Са
15 Англия зщ Крейг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания пз Пабло Сарабия
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 0Брентфорд
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брентфорд1 : 1Вулверхэмптон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брентфорд1 : 2Вулверхэмптон
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Вулверхэмптон3 : 0Брентфорд
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Брентфорд0 : 0Вулверхэмптон
14.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Брентфорд1 : 2Вулверхэмптон
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Вулверхэмптон3 : 1Брентфорд
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Брентфорд3 : 0Вулверхэмптон
21.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 2
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Брентфорд
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Брентфорд
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брентфорд3 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1
24.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 1
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Вулверхэмптон

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