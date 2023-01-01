Брентфорд - Вулверхэмптон 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|14
|пз
|Саман Годдос
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Томас Франк
|Гари О'Нил
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|3 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|14.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 0
|21.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1