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Челси - Кристал Пэлас 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Челси
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
2 Франция зщ Аксель Дисаси
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
19 Албания нп Армандо Броя
30 Англия вр Дин Хендерсон
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
19 Англия пз Уилл Хьюз
7 Франция пз Майкл Олисе
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 0Кристал Пэлас
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 2Челси
17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 1Челси
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси3 : 0Кристал Пэлас
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас1 : 4Челси
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси4 : 0Кристал Пэлас
07.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас2 : 3Челси
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси2 : 0Кристал Пэлас
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас0 : 1Челси
24.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Челси
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Челси
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Челси
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас1 : 2
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас0 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
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В 2023-м лондонцы в АПЛ проиграли 18 матчей (10 в прошлом сезоне и восемь – в этом).В топ-5 лиг больше поражений на свой счёт записала лишь одна команда!Истории «Челси» проиграл 18 матчей АПЛ за год. Больше поражений лишь у трёх клубов в топ-5 лиг! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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