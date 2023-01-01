Челси - Кристал Пэлас 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Армандо Броя
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 3
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
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В 2023-м лондонцы в АПЛ проиграли 18 матчей (10 в прошлом сезоне и восемь – в этом).В топ-5 лиг больше поражений на свой счёт записала лишь одна команда!Истории «Челси» проиграл 18 матчей АПЛ за год. Больше поражений лишь у трёх клубов в топ-5 лиг! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.