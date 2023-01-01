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Словакия U20 - Швейцария U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
27 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Словакия U20
Швейцария U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Швейцария U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
Словакия Иван Фенеш
Швейцария Марцель Енни
История личных встреч
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 БСловакия U20
25.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа A Швейцария U200 : 1Словакия U20
30.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа A Словакия U202 : 7Швейцария U20
01.01.2012 U20 ЧМ-2012 Группа A. 5-й тур Словакия U206 : 4Швейцария U20
30.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. 4-й тур Швейцария U206 : 4Словакия U20
31.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. 5-й тур Швейцария U204 : 1Словакия U20
02.01.2008 U20 ЧМ-2008 Утешительный раунд. 1-й тур Словакия U205 : 2Швейцария U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Словакия U206 : 2
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 3 ОТСловакия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 БСловакия U20
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Словакия U203 : 0
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Словакия U206 : 3
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 9 : 1Швейцария U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 БСловакия U20
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Швейцария U20
28.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U203 : 2 Б
26.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 ОТШвейцария U20

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