Словакия U20 - Швейцария U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
27 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Швейцария U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
|Иван Фенеш
|Марцель Енни
История личных встреч
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|25.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|0 : 1
|30.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа A
|2 : 7
|01.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. 5-й тур
|6 : 4
|30.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. 4-й тур
|6 : 4
|31.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа A. 5-й тур
|4 : 1
|02.01.2008
|U20 ЧМ-2008
|Утешительный раунд. 1-й тур
|5 : 2
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 0
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 3
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|28.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2 Б
|26.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 ОТ