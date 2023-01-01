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Норвегия U20 - Чехия U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
27 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Норвегия U20
Чехия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия U20 - Чехия U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия U20
Чехия U20
Главные тренеры
Финляндия Кристер Нюлунд
Чехия Патрик Аугуста
История личных встреч
28.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа B. 2-й тур Чехия U202 : 0Норвегия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 4 : 1Норвегия U20
05.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 3-й матч 3 : 1Норвегия U20
03.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 2-й матч Норвегия U203 : 4
02.01.2014 U20 ЧМ-2014 Утешительный раунд. 1-й матч 0 : 3Норвегия U20
30.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур 3 : 2Норвегия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Чехия U20
06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал Чехия U202 : 3 ОТ
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала Чехия U202 : 1 ОТ
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Чехия U209 : 1
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Чехия U208 : 1

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