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Латвия U20 - Канада U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
27 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Латвия U20
Канада U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия U20 - Канада U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия U20
Канада U20
Главные тренеры
Латвия Артис Аболс
Канада Алан Летанг
История личных встреч
11.08.2022 U20 ЧМ-2022 Группа A Латвия U202 : 5Канада U20
30.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа B. 4-й тур Латвия U202 : 10Канада U20
26.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. 1-й тур Латвия U200 : 16Канада U20
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 Утешительный раунд 2 : 4Латвия U20
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 Утешительный раунд Латвия U205 : 2
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 3 : 0Латвия U20
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Латвия U200 : 3
28.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 3 : 2 БЛатвия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 2 : 5Канада U20
06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТКанада U20
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 6Канада U20
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Канада U204 : 3 ОТ
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа A Канада U205 : 1

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