Латвия U20 - Канада U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
27 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия U20 - Канада U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия U20
Канада U20
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Алан Летанг
История личных встреч
|11.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 5
|30.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа B. 4-й тур
|2 : 10
|26.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа A. 1-й тур
|0 : 16
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|2 : 4
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|5 : 2
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 0
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|28.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2 Б
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1