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Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
28 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
9 Бразилия пз Жоао Педро
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
4 Англия пз Оливер Скипп
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.12.2023 Лига Европы Группа B. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Тоттенхэм Хотспур

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