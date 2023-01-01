Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
28 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Жоао Педро
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|4
|пз
|Оливер Скипп
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|23.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3