Эштрела - Арока 28 Декабря прямая трансляция
28 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Арока
Арока
История личных встреч
|15.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1