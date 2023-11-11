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Эштрела - Арока 28 Декабря прямая трансляция

28 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Эштрела
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Арока, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Арока
Арока
История личных встреч
15.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур 0 : 0Эштрела
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 1 : 1Эштрела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1 ДВЭштрела
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Арока3 : 0
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Арока2 : 2
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 4Арока
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Арока2 : 2 4 : 3
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Арока0 : 1

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