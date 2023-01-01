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Швейцария U20 - США U20 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
28 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Швейцария U20
США U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - США U20, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария U20
США U20
Главные тренеры
Швейцария Марцель Енни
США Дэвид Карл
История личных встреч
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B США U205 : 1Швейцария U20
12.08.2022 U20 ЧМ-2022 Группа B Швейцария U201 : 7США U20
03.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/4 финала США U203 : 2Швейцария U20
30.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа A. 4-й тур США U2010 : 1Швейцария U20
05.01.2012 U20 ЧМ-2012 Утешительный раунд. 2-й тур Швейцария U201 : 2США U20
01.01.2011 U20 ЧМ-2011 Группа A. 5-й тур США U202 : 1Швейцария U20
27.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. 2-й тур США U203 : 0Швейцария U20
28.12.2007 U20 ЧМ-2008 Группа B. 3-й тур Швейцария U202 : 4США U20
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 0Швейцария U20
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 9 : 1Швейцария U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 Б
30.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B США U205 : 1Швейцария U20
28.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U203 : 2 Б
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B США U204 : 1
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 За 3-е место США U208 : 7 ОТ
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала США U202 : 6
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала США U2011 : 1
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа B США U206 : 2

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