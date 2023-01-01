Швейцария U20 - США U20 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
28 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - США U20, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария U20
США U20
Главные тренеры
|Марцель Енни
|Дэвид Карл
История личных встреч
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|12.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 7
|03.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/4 финала
|3 : 2
|30.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа A. 4-й тур
|10 : 1
|05.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Утешительный раунд. 2-й тур
|1 : 2
|01.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|27.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|28.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 0
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
|30.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|28.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2 Б
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2