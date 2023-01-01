Германия U20 - Швеция U20 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
28 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Швеция U20, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U20
Швеция U20
Главные тренеры
|Тобиас Абштрайтер
|Магнус Хевелид
История личных встреч
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|0 : 1
|16.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 2
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|8 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 2
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|11 : 2
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 1