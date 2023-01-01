03:38 ()
Свернуть список

Германия U20 - Швеция U20 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
28 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Германия U20
Швеция U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Швеция U20, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U20
Швеция U20
Главные тренеры
Германия Тобиас Абштрайтер
Швеция Магнус Хевелид
История личных встреч
27.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Германия U200 : 1Швеция U20
16.08.2022 U20 ЧМ-2022 Группа B Швеция U204 : 2Германия U20
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4Германия U20
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 11 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 8 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Германия U204 : 2
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 11 : 2Германия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Швеция U206 : 0
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 За 3-е место 8 : 7 ОТШвеция U20
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 1 ОТШвеция U20
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 2 : 3Швеция U20
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа A 5 : 1Швеция U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close