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Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
1-й период, 17'
1 : 1
Коламбус Блю Джекетс

  • 09:55
    1:1
    Ондржей Палат
0'
20'
40'
60'
  • 06:39
    0:1
    Джейк Бин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
41ЧехияврВитек Ванечек
50КанадаврНико Доус
17СловакиязщШимон Немец
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
6СШАзщДжон Марино
43СШАзщЛюк Хьюз
24КанадазщКолин Миллер
88КанадазщКевин Баль
2КанадазщБрендан Смит
63ШвециянпЙеспер Братт
86СШАнпДжек Хьюз
73КанаданпТайлер Тоффоли
10ШвециянпАлександер Хольц
13ШвейцариянпНико Хишир
18ЧехиянпОндржей Палат
91КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
28ШвейцариянпТимо Майер
14КанаданпНатан Бастиан
56ФинляндиянпЭрик Хаула
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
30КанадаврСпенсер Мартин
55ЧехиязщДавид Иржичек
8СШАзщЗак Веренски
78КанадазщДэймон Сиверсон
9РоссиязщИван Проворов
44КанадазщЭрик Гудбрансон
22КанадазщДжейк Бин
17КанаданпДжастин Дэнфорт
11КанаданпАдам Фантилли
13СШАнпДжонни Годро
86РоссиянпКирилл Марченко
10РоссиянпДмитрий Воронков
59РоссиянпЕгор Чинахов
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
4КанаданпКоул Силлинджер
91КанаданпКент Джонсон
24КанаданпМэтью Оливье
16КанаданпБрендан Гонс
42ФранциянпАлександр Тексье
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Коламбус Блю Джекетс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БКоламбус Блю Джекетс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 9Коламбус Блю Джекетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТКоламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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