Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);
1-й период, 18'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|39
|нп
|Энтони Манта
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|21
|нп
|Алексей Протас
|63
|нп
|Иван Мирошниченко
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
16'
Манта продвинулся по центру и бросил с кистей из-под защитника! Шайба прошла рядом со штангой.
14'
Мирошниченко выиграл силовую борьбу у борта и сместился в сторону, но не смог сделать пас на ход партнёру.
13'
Карлсон подключился по правому флангу и нанёс бросок с острого угла! Шайба улетела выше створа.
12'
Уилсон поставил корпус, вылез на пятак и нанёс бросок в ближний угол! Шестёркин спас команду.
10'
Затяжную атаку провели «Кэпиталз», Карлсон от синей линии не попал по воротам.
9'
Без моментов прошло большинство для «Рейнджерс». Вернулся на лёд Карлсон.
8'
Лафреньер сместился на левый край и резко бросил с кистей! Шайба пролетела рядом с девяткой.
7'
Джон Карлсон
⛔ Удаление у «Вашингтона». Карлсон прихватил клюшкой Зибанежада и получил малый штраф.
7'
🔥 Контратака «Рейнджерс»! Зибанежад получил пас на ход и выкатился по центру на ворота, но послал шайбу выше перекладины!
6'
Сандин подключился к атаке и нанёс бросок в дальний угол! Шестёркин справился с угрозой.
5'
Обе-Кюбель совершил рывок по флангу и с кистей бросил по воротам! Шестёркин прикрыл ближний угол.
3'
Бродзински по центру рванул в свободную зону и с кистей бросил по воротам! Кемпер ловушкой среагировал.
2'
Хозяева провели позиционную атаку, Зибанежад нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба пролетела рядом со штангой!
1'
Матч начался! «Кэпиталз» выиграли стартовое вбрасывание.
0'
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Дарси Кемпер.
0'
«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из АХЛ двух нападающих — Ивана Мирошниченко и Хендрикса Лапьера.На прошлой неделе 19-летний Мирошниченко дебютировал в НХЛ «Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ 0'Почему обмен Овечкина может принести пользу каждой стороне, куда суперзвезде стоит перейти и как именно это отразится на Великой Погоне россиянина? У нас есть ответы.Только в другом клубе Ови решит свои проблемы. И мы даже знаем лучший вариант Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, ему нужно уйти из «Вашингтона» 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|3
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|4
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|5
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|6
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|7
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|11
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|12
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|14
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|15
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|16
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|18
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|19
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|20
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|21
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|22
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|23
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|24
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|25
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|26
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|27
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
|29
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
|30
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|2
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|5
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|6
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|9
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|11
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|12
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|13
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|14
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
|16
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|3
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|4
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|5
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|8
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|9
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|10
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|11
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|12
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|14
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|2
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|3
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|5
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|3
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|5
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|6
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|7
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|8
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|2
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|3
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|5
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|6
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|7
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|4
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|5
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|7
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9