Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 28 Декабря прямая трансляция

Текстовая трансляция

16' Манта продвинулся по центру и бросил с кистей из-под защитника! Шайба прошла рядом со штангой.

14' Мирошниченко выиграл силовую борьбу у борта и сместился в сторону, но не смог сделать пас на ход партнёру.

13' Карлсон подключился по правому флангу и нанёс бросок с острого угла! Шайба улетела выше створа.

12' Уилсон поставил корпус, вылез на пятак и нанёс бросок в ближний угол! Шестёркин спас команду.

10' Затяжную атаку провели «Кэпиталз», Карлсон от синей линии не попал по воротам.

9' Без моментов прошло большинство для «Рейнджерс». Вернулся на лёд Карлсон.

8' Лафреньер сместился на левый край и резко бросил с кистей! Шайба пролетела рядом с девяткой.

7' Джон Карлсон ⛔ Удаление у «Вашингтона». Карлсон прихватил клюшкой Зибанежада и получил малый штраф.

7' 🔥 Контратака «Рейнджерс»! Зибанежад получил пас на ход и выкатился по центру на ворота, но послал шайбу выше перекладины!

6' Сандин подключился к атаке и нанёс бросок в дальний угол! Шестёркин справился с угрозой.

5' Обе-Кюбель совершил рывок по флангу и с кистей бросил по воротам! Шестёркин прикрыл ближний угол.

3' Бродзински по центру рванул в свободную зону и с кистей бросил по воротам! Кемпер ловушкой среагировал.

2' Хозяева провели позиционную атаку, Зибанежад нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба пролетела рядом со штангой!

1' Матч начался! «Кэпиталз» выиграли стартовое вбрасывание.

0' Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Дарси Кемпер.