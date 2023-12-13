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Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);
Нью-Йорк Рейнджерс
1-й период, 18'
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Вашингтон Кэпиталз
      Вашингтон
      31РоссияврИгорь Шестёркин
      32СШАврДжонатан Куик
      23СШАзщАдам Фокс
      55СШАзщРайан Линдгрен
      8СШАзщДжейкоб Труба
      79СШАзщК'Андре Миллер
      4КанадазщБрэйден Шнайдер
      56ШвециязщЭрик Густафссон
      17СШАнпБлейк Уилер
      93ШвециянпМика Зибанеджад
      20СШАнпКрис Крайдер
      13КанаданпАлекси Лафреньер
      16СШАнпВинсент Трочек
      10РоссиянпАртемий Панарин
      22СШАнпДжонни Бродзински
      12СШАнпНик Бонино
      50КанаданпУилл Кайлли
      71СШАнпТайлер Питлик
      21КанаданпБаркли Гудроу
      26СШАнпДжимми Веси
      35КанадаврДарси Кемпер
      79СШАврЧарли Линдгрен
      74СШАзщДжон Карлсон
      42СловакиязщМартин Фехервари
      57СШАзщТревор ван Римсдайк
      38ШвециязщРасмус Сандин
      3СШАзщНик Дженсен
      6КанадазщДжоэль Эдмундсон
      43КанаданпТом Уилсон
      17КанаданпДилан Строум
      8РоссиянпАлександр Овечкин
      39КанаданпЭнтони Манта
      24КанаданпКоннор Макмайкл
      21БеларусьнпАлексей Протас
      63РоссиянпИван Мирошниченко
      92РоссиянпЕвгений Кузнецов
      29КанаданпХендрикс Лапьер
      96КанаданпНиколя Обе-Кюбель
      26СШАнпНик Дауд
      47КанаданпБек Маленстин
      Главные тренеры
      СШАПитер Лавиолетт
      КанадаСпенсер Карбери
      История личных встреч
      10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
      02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
      15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
      25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 4Вашингтон Кэпиталз
      30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
      25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
      14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Вашингтон Кэпиталз
      04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 6Вашингтон Кэпиталз
      24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
      23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4
      20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
      17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
      16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
      24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 Б
      22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
      21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТ
      18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
      17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Вашингтон Кэпиталз
      Текстовая трансляция
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      16'
      Манта продвинулся по центру и бросил с кистей из-под защитника! Шайба прошла рядом со штангой.
      14'
      Мирошниченко выиграл силовую борьбу у борта и сместился в сторону, но не смог сделать пас на ход партнёру.
      13'
      Карлсон подключился по правому флангу и нанёс бросок с острого угла! Шайба улетела выше створа.
      12'
      Уилсон поставил корпус, вылез на пятак и нанёс бросок в ближний угол! Шестёркин спас команду.
      10'
      Затяжную атаку провели «Кэпиталз», Карлсон от синей линии не попал по воротам.
      9'
      Без моментов прошло большинство для «Рейнджерс». Вернулся на лёд Карлсон.
      8'
      Лафреньер сместился на левый край и резко бросил с кистей! Шайба пролетела рядом с девяткой.
      7'
      Джон Карлсон
      ⛔ Удаление у «Вашингтона». Карлсон прихватил клюшкой Зибанежада и получил малый штраф.
      7'
      🔥 Контратака «Рейнджерс»! Зибанежад получил пас на ход и выкатился по центру на ворота, но послал шайбу выше перекладины!
      6'
      Сандин подключился к атаке и нанёс бросок в дальний угол! Шестёркин справился с угрозой.
      5'
      Обе-Кюбель совершил рывок по флангу и с кистей бросил по воротам! Шестёркин прикрыл ближний угол.
      3'
      Бродзински по центру рванул в свободную зону и с кистей бросил по воротам! Кемпер ловушкой среагировал.
      2'
      Хозяева провели позиционную атаку, Зибанежад нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба пролетела рядом со штангой!
      1'
      Матч начался! «Кэпиталз» выиграли стартовое вбрасывание.
      0'
      Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Дарси Кемпер.
      0'
      «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из АХЛ двух нападающих — Ивана Мирошниченко и Хендрикса Лапьера.На прошлой неделе 19-летний Мирошниченко дебютировал в НХЛ «Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ 0'Почему обмен Овечкина может принести пользу каждой стороне, куда суперзвезде стоит перейти и как именно это отразится на Великой Погоне россиянина? У нас есть ответы.Только в другом клубе Ови решит свои проблемы. И мы даже знаем лучший вариант Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, ему нужно уйти из «Вашингтона» 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      НХЛ
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
      2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
      3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
      4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
      5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
      6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
      7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
      8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
      9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
      10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
      11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
      12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
      13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
      14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
      15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
      16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
      17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
      18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
      19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
      20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
      21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
      22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
      23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
      24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
      25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
      26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
      27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
      28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
      29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
      30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
      31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
      32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
      Восточная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
      2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
      3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
      4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
      5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
      6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
      7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
      8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
      9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
      10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
      11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
      12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
      13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
      14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
      15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
      16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
      Западная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
      2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
      3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
      4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
      5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
      6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
      7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
      8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
      9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
      10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
      11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
      12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
      13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
      14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
      15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
      16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
      Столичный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
      2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
      3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
      4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
      5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
      6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
      7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
      8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
      Атлантический дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
      2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
      3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
      4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
      5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
      6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
      7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
      8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
      Центральный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
      2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
      3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
      4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
      5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
      6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
      7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
      8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
      2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
      3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
      4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
      5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
      6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
      7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
      8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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