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Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
1-й период, 14'
2 : 0
Оттава Сенаторз

  • 05:41
    1:0
    Остон Мэттьюс
  • 06:04
    2:0
    Тайлер Бертуцци
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Торонто Мэйпл Лифс
    Торонто
    Оттава Сенаторз
    Оттава
    35РоссияврИлья Самсонов
    31КанадаврМартин Джонс
    85ШвециязщВильям Лагессон
    2КанадазщСимон Бенуа
    22СШАзщДжейк Маккейб
    37ШвециязщТимоти Лильегрен
    44КанадазщМорган Райлли
    78КанадазщТи Джей Броди
    74КанаданпБобби Макманн
    64ЧехиянпДавид Кемпф
    18КанаданпНоа Грегор
    89СШАнпНиколас Робертсон
    11КанаданпМакс Доми
    19ШвециянпКалле Йернкрок
    59КанаданпТайлер Бертуцци
    91КанаданпДжон Таварес
    88ШвециянпВильям Нюландер
    23СШАнпМэтт Нис
    34СШАнпОстон Мэттьюс
    16КанаданпМитчелл Марнер
    70ФинляндияврЙоонас Корписало
    31ШвецияврАнтон Форсберг
    85СШАзщДжейк Сандерсон
    2РоссиязщАртём Зуб
    23КанадазщТрэвис Хэмоник
    6КанадазщДжейкоб Чикран
    24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
    26ШвециязщЭрик Бреннстрём
    28КанаданпКлод Жиру
    9СШАнпДжош Норрис
    7СШАнпБрэди Ткачук
    19КанаданпДрейк Батерсон
    18ГерманиянпТим Штюцле
    91РоссиянпВладимир Тарасенко
    59КанаданпАнгус Крукшенк
    71КанаданпРидли Грейг
    81ЧехиянпДоминик Кубалик
    27КанаданпПаркер Келли
    12СШАнпМарк Кастелиц
    13ЧехиянпИржи Смейкал
    Главные тренеры
    КанадаШелдон Киф
    КанадаДи Джей Смит
    История личных встреч
    08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
    09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Оттава Сенаторз
    26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТОттава Сенаторз
    24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
    02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
    19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 БТоронто Мэйпл Лифс
    28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6Оттава Сенаторз
    16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Оттава Сенаторз
    01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
    25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Оттава Сенаторз
    24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
    22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3Торонто Мэйпл Лифс
    20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6 ОТ
    24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТ
    22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Оттава Сенаторз
    20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Оттава Сенаторз
    18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
    16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Оттава Сенаторз
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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