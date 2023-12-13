Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
1-й период, 17'
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 04:160:1Аарон Экблад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Флорида Пантерз
Санрайз
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|73
|нп
|Конор Шири
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|51
|нп
|Остин Уотсон
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|21
|нп
|Ник Казинс
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|67
|нп
|Уильям Локвуд
Главные тренеры
|Джон Купер
|Пол Морис
История личных встреч
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|24.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 0
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|3
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|4
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|5
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|6
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|7
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|11
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|12
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|14
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|15
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|16
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|18
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|19
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|20
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|21
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|22
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|23
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|24
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|25
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|26
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|27
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
|29
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
|30
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|2
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|5
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|6
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|9
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|11
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|12
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|13
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|14
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
|16
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|3
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|4
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|5
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|8
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|9
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|10
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|11
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|12
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|14
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|32
|18
|4
|1
|1
|0
|8
|108-89
|47
|73.4
|2
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|12
|3
|1
|3
|6
|8
|104-108
|41
|62.1
|3
|Филадельфия Флайерз
|33
|12
|3
|3
|1
|3
|11
|101-92
|40
|60.6
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|31
|11
|3
|3
|3
|2
|9
|77-86
|39
|62.9
|5
|Каролина Харрикейнз
|34
|13
|3
|1
|2
|2
|13
|111-110
|38
|55.9
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|32
|14
|3
|0
|1
|1
|13
|109-115
|36
|56.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|32
|12
|1
|2
|1
|3
|13
|93-90
|34
|53.1
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|35
|9
|2
|0
|1
|5
|18
|108-128
|28
|40.0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|32
|15
|2
|2
|0
|6
|7
|100-85
|44
|68.8
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|31
|10
|3
|4
|1
|5
|8
|115-105
|40
|64.5
|3
|Флорида Пантерз
|33
|17
|2
|0
|1
|1
|12
|96-87
|40
|60.6
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|35
|14
|2
|1
|0
|5
|13
|118-120
|39
|55.7
|5
|Детройт Ред Уингз
|34
|13
|2
|1
|0
|4
|14
|121-113
|36
|52.9
|6
|Монреаль Канадиенс
|33
|7
|5
|3
|3
|2
|13
|95-112
|35
|53.0
|7
|Баффало Сэйбрз
|35
|13
|1
|0
|1
|3
|17
|106-121
|32
|45.7
|8
|Оттава Сенаторз
|29
|9
|2
|1
|0
|0
|17
|100-103
|24
|41.4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|32
|14
|4
|2
|1
|3
|8
|114-100
|44
|68.8
|2
|Колорадо Эвеланш
|34
|20
|0
|1
|1
|1
|11
|125-104
|44
|64.7
|3
|Виннипег Джетс
|32
|18
|2
|0
|1
|2
|9
|109-82
|43
|67.2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|34
|14
|4
|1
|0
|0
|15
|107-104
|38
|55.9
|5
|Аризона Койотс
|33
|14
|1
|2
|0
|2
|14
|103-95
|36
|54.5
|6
|Сент-Луис Блюз
|33
|14
|2
|1
|1
|0
|15
|100-111
|35
|53.0
|7
|Миннесота Уайлд
|32
|10
|2
|3
|2
|2
|13
|100-103
|34
|53.1
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|33
|8
|2
|0
|1
|0
|22
|80-123
|21
|31.8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Ванкувер Кэнакс
|35
|22
|1
|0
|1
|2
|9
|135-89
|49
|70.0
|2
|Вегас Голден Найтс
|35
|15
|2
|4
|1
|4
|9
|122-96
|47
|67.1
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|30
|17
|1
|1
|2
|2
|7
|107-73
|42
|70.0
|4
|Калгари Флэймз
|34
|11
|3
|0
|4
|1
|15
|102-115
|33
|48.5
|5
|Сиэтл Кракен
|35
|9
|2
|1
|4
|5
|14
|95-112
|33
|47.1
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|31
|13
|1
|1
|0
|1
|15
|108-106
|31
|50.0
|7
|Анахайм Дакс
|33
|8
|3
|1
|0
|0
|21
|86-111
|24
|36.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|34
|7
|2
|0
|3
|0
|22
|73-140
|21
|30.9