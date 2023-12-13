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Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
28 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
1-й период, 17'
0 : 1
Флорида Пантерз

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 04:16
      0:1
      Аарон Экблад
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    Тампа
    Флорида Пантерз
    Санрайз
    88РоссияврАндрей Василевский
    31ШвецияврЮнас Юханссон
    48СШАзщНик Пербикс
    77ШвециязщВиктор Хедман
    81СловакиязщЭрик Чернак
    7КанадазщХейдн Флёри
    43КанадазщДаррен Рэддиш
    44КанадазщКэлвин де Хаан
    86РоссиянпНикита Кучеров
    21КанаданпБрейден Пойнт
    20КанаданпНик Пол
    91КанаданпСтивен Стэмкос
    71КанаданпЭнтони Чирелли
    38КанаданпБрэндон Хагель
    23СШАнпМайки Эйссимонт
    11СШАнпЛюк Гленденинг
    84КанаданпТаннер Жанно
    73СШАнпКонор Шири
    64СШАнпТайлер Мотт
    51СШАнпОстин Уотсон
    72РоссияврСергей Бобровский
    41СШАврЭнтони Столарз
    5КанадазщАарон Экблад
    42ШвециязщГустав Форслинг
    62КанадазщБрэндон Монтур
    77ФинляндиязщНико Миккола
    7РоссиязщДмитрий Куликов
    91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
    13КанаданпСэм Райнхарт
    16ФинляндиянпАлександр Барков
    17КанаданпЭван Родригес
    19СШАнпМэттью Ткачук
    9КанаданпСэм Беннетт
    23КанаданпКартер Вераге
    21КанаданпНик Казинс
    15ФинляндиянпАнтон Лунделль
    27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
    94КанаданпРайан Ломберг
    82ШвециянпКевин Стенлунд
    67СШАнпУильям Локвуд
    Главные тренеры
    КанадаДжон Купер
    КанадаПол Морис
    История личных встреч
    08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
    06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6Флорида Пантерз
    04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0Флорида Пантерз
    01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Флорида Пантерз
    07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
    11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Флорида Пантерз
    22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
    08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Флорида Пантерз
    07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
    24.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0Флорида Пантерз
    24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БТампа-Бэй Лайтнинг
    22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4
    20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 1
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
    23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2
    22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4
    19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Флорида Пантерз
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
    2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
    3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
    4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
    5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
    6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
    7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
    8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
    2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
    3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
    4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
    5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
    6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
    7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
    8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
    2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
    3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
    4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
    5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
    6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
    7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
    8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
    2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
    3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
    4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
    5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
    6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
    7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
    8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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