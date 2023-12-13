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Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
28 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Бостон Брюинз
Бостон
27КанадаврДевон Леви
1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
23СШАзщМаттиас Самуэльссон
26ШвециязщРасмус Далин
75СШАзщКоннор Клифтон
25КанадазщОуэн Пауэр
6СШАзщЭрик Джонсон
33СШАзщРайан Джонсон
89СШАнпАлекс Так
53КанаданпДжефф Скиннер
22КанаданпДжек Куинн
24КанаданпДилан Козенс
77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
9КанаданпЗакари Бенсон
37СШАнпКейси Миттельштадт
12СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпКайл Окпосо
71ШвециянпВиктор Олофссон
17КанаданпТайсон Джост
19КанаданпПейтон Кребс
1СШАврДжереми Свейман
35ШвецияврЛинус Улльмарк
73СШАзщЧарли Макэвой
27ШвециязщХампус Линдхольм
25СШАзщБрэндон Карло
6СШАзщМэйсон Лорей
12СШАзщКевин Шаттенкирк
29КанадазщПаркер Уозерспун
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
43КанаданпДэнтон Хайнен
74КанаданпДжейк Дебраск
13СШАнпЧарли Койл
63КанаданпБрэд Маршан
11СШАнпТрент Фредерик
39КанаданпМорган Гики
21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
38СШАнпПатрик Браун
19СШАнпДжон Бичер
94ЧехиянпЯкуб Лауко
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3Баффало Сэйбрз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5Бостон Брюинз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 1Бостон Брюинз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 7Бостон Брюинз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 1Баффало Сэйбрз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Бостон Брюинз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 0Баффало Сэйбрз
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 3
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Баффало Сэйбрз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Баффало Сэйбрз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Бостон Брюинз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ББостон Брюинз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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