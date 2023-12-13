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Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
28 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Бо Халкидис (Лондон, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
8КанадазщНоа Добсон
28РоссиязщАлександр Романов
41КанадазщРоберт Бортуццо
4КанадазщСамуэль Болдюк
25ШвециязщСебастьян Ахо
2СШАзщМайк Райлли
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
27СШАнпАндерс Ли
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
18ШвециянпПьер Энгвалль
26СШАнпОливер Вальстрём
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
10ШвециянпСимон Хольмстрём
15КанаданпКэл Клаттербак
53КанаданпКейси Сизикас
20СШАнпХадсон Фэшинг
35КанадаврТристан Джерри
39СШАврАлекс Неделькович
58КанадазщКрис Летанг
28ШвециязщМаркус Петтерссон
65ШвециязщЭрик Карлссон
27КанадазщРайан Грейвз
2СШАзщЧад Руведел
7КанадазщДжон Людвиг
67ШвециянпРикард Ракелль
87КанаданпСидни Кросби
59СШАнпДжейк Гюнцель
10СШАнпДрю О'Коннор
71РоссиянпЕвгений Малкин
19КанаданпРайлли Смит
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
20ДаниянпЛарс Эллер
63ЧехиянпРадим Зогорна
77КанаданпДжефф Картер
55СШАнпНоэль Аччари
43КанаданпДженсен Харкинс
Главные тренеры
КанадаЛэйн Ламберт
СШАМайк Салливан
История личных встреч
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4Питтсбург Пингвинз
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Питтсбург Пингвинз
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4 БПиттсбург Пингвинз
27.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1Питтсбург Пингвинз
27.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Питтсбург Пингвинз
25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 5-й матч Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Питтсбург Пингвинз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 Б
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 Б
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Питтсбург Пингвинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
3 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
4 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
5 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
6 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
7 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
8 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
9 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
10 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
11 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
12 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
13 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
14 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
15 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
16 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
17 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
18 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
19 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
20 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
21 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
22 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
23 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
24 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
25 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
26 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
27 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
28 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
29 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
30 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
31 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
32 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
3 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
4 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
5 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
6 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
7 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
8 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
9 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
10 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
11 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
12 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
13 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
14 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
15 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
16 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
4 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
5 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
6 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
7 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
8 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
9 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
10 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
11 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
12 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
13 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
14 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
15 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
16 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс32 18 4 1 1 0 8 108-89 47 73.4
2 Нью-Йорк Айлендерс33 12 3 1 3 6 8 104-108 41 62.1
3 Филадельфия Флайерз33 12 3 3 1 3 11 101-92 40 60.6
4 Вашингтон Кэпиталз31 11 3 3 3 2 9 77-86 39 62.9
5 Каролина Харрикейнз34 13 3 1 2 2 13 111-110 38 55.9
6 Нью-Джерси Дэвилз32 14 3 0 1 1 13 109-115 36 56.3
7 Питтсбург Пингвинз32 12 1 2 1 3 13 93-90 34 53.1
8 Коламбус Блю Джекетс35 9 2 0 1 5 18 108-128 28 40.0
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз32 15 2 2 0 6 7 100-85 44 68.8
2 Торонто Мэйпл Лифс31 10 3 4 1 5 8 115-105 40 64.5
3 Флорида Пантерз33 17 2 0 1 1 12 96-87 40 60.6
4 Тампа-Бэй Лайтнинг35 14 2 1 0 5 13 118-120 39 55.7
5 Детройт Ред Уингз34 13 2 1 0 4 14 121-113 36 52.9
6 Монреаль Канадиенс33 7 5 3 3 2 13 95-112 35 53.0
7 Баффало Сэйбрз35 13 1 0 1 3 17 106-121 32 45.7
8 Оттава Сенаторз29 9 2 1 0 0 17 100-103 24 41.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз32 14 4 2 1 3 8 114-100 44 68.8
2 Колорадо Эвеланш34 20 0 1 1 1 11 125-104 44 64.7
3 Виннипег Джетс32 18 2 0 1 2 9 109-82 43 67.2
4 Нэшвилл Предаторз34 14 4 1 0 0 15 107-104 38 55.9
5 Аризона Койотс33 14 1 2 0 2 14 103-95 36 54.5
6 Сент-Луис Блюз33 14 2 1 1 0 15 100-111 35 53.0
7 Миннесота Уайлд32 10 2 3 2 2 13 100-103 34 53.1
8 Чикаго Блэкхоукс33 8 2 0 1 0 22 80-123 21 31.8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс35 22 1 0 1 2 9 135-89 49 70.0
2 Вегас Голден Найтс35 15 2 4 1 4 9 122-96 47 67.1
3 Лос-Анджелес Кингз30 17 1 1 2 2 7 107-73 42 70.0
4 Калгари Флэймз34 11 3 0 4 1 15 102-115 33 48.5
5 Сиэтл Кракен35 9 2 1 4 5 14 95-112 33 47.1
6 Эдмонтон Ойлерз31 13 1 1 0 1 15 108-106 31 50.0
7 Анахайм Дакс33 8 3 1 0 0 21 86-111 24 36.4
8 Сан-Хосе Шаркс34 7 2 0 3 0 22 73-140 21 30.9

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