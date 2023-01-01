Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
28 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Питер Дебур
История личных встреч
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4