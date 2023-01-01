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Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
28 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Питер Дебур
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТДаллас Старз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БСент-Луис Блюз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Сент-Луис Блюз
13.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Даллас Старз
02.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Даллас Старз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 5
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Сент-Луис Блюз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТДаллас Старз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТДаллас Старз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4

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