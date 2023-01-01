Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
28 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|23.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0