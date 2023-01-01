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Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
28 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
США Джон Хайнс
США Дерек Лалонд
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Миннесота Уайлд
15.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Миннесота Уайлд
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 6 БМиннесота Уайлд
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4Детройт Ред Уингз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Миннесота Уайлд
23.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Детройт Ред Уингз
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Миннесота Уайлд
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Детройт Ред Уингз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 Б
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Детройт Ред Уингз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 6 Б
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Детройт Ред Уингз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз

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