03:39 ()
Свернуть список

Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
28 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Аризона Койотс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 БКолорадо Эвеланш
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Аризона Койотс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТАризона Койотс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 3Колорадо Эвеланш
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1Колорадо Эвеланш
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 БАризона Койотс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 5Колорадо Эвеланш
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 БАризона Койотс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Аризона Койотс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Аризона Койотс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Колорадо Эвеланш
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close