Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
28 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Джаред Беднар
История личных встреч
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2