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Чикаго Блэкхоукс - Виннипег Джетс 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
28 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Виннипег Джетс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Чикаго Блэкхоукс
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Виннипег Джетс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 7Виннипег Джетс
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Чикаго Блэкхоукс
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Виннипег Джетс
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Чикаго Блэкхоукс
10.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 5Чикаго Блэкхоукс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Чикаго Блэкхоукс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс

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