Чикаго Блэкхоукс - Виннипег Джетс 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
28 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Виннипег Джетс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Рик Боунесс
История личных встреч
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5