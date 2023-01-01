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Нэшвилл Предаторз - Каролина Харрикейнз 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
28 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1Нэшвилл Предаторз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз5 : 1Каролина Харрикейнз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0Каролина Харрикейнз
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5Нэшвилл Предаторз
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Нэшвилл Предаторз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Каролина Харрикейнз
09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз4 : 3Каролина Харрикейнз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
28.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 6-й матч Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БКаролина Харрикейнз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 Б
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз

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