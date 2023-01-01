Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
28 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1