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Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
28 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТКалгари Флэймз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6Калгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен2 : 3 БКалгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 5Сиэтл Кракен
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Калгари Флэймз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3Калгари Флэймз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5Сиэтл Кракен
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз4 : 1Сиэтл Кракен
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен3 : 0Калгари Флэймз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Сиэтл Кракен
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Калгари Флэймз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Сиэтл Кракен
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Сиэтл Кракен
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1

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