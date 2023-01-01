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Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
28 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Вегас Голден Найтс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Анахайм Дакс
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 2Анахайм Дакс
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БВегас Голден Найтс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 0Анахайм Дакс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5Вегас Голден Найтс
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1Анахайм Дакс
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 5Вегас Голден Найтс
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 БАнахайм Дакс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Вегас Голден Найтс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Анахайм Дакс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Анахайм Дакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Анахайм Дакс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вегас Голден Найтс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Вегас Голден Найтс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5

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