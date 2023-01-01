Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
28 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0