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Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
28 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
США Дэвид Куинн
История личных встреч
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
12.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Сан-Хосе Шаркс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 0Лос-Анджелес Кингз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Сан-Хосе Шаркс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Сан-Хосе Шаркс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Сан-Хосе Шаркс

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