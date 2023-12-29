Наполи - Монца 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Монца, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Монца
Монца
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|8
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|4 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1