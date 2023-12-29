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Наполи - Монца 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Наполи
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Монца, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Монца
Монца
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
24ШвецияпзЙенс Каюсте
20ПольшапзПётр Зелиньски
81ИталиянпДжакомо Распадори
18АргентинанпДжованни Симеоне
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
5ИталиязщЛука Кальдирола
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
8Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
Главные тренеры
ИталияВальтер Маццарри
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турМонца2 : 0Наполи
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турНаполи4 : 0Монца
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур2 : 0Наполи
19.12.2023Кубок Италии1/8 финалаНаполи0 : 4
16.12.2023Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 1
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й турНаполи2 : 0
08.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 0Наполи
22.12.2023Италия - Серия А17-й турМонца0 : 1
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур3 : 0Монца
10.12.2023Италия - Серия А15-й турМонца1 : 0
01.12.2023Италия - Серия А14-й турМонца1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Монца

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