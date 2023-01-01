01:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 декабря
Свернуть список

Фиорентина - Торино 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
29 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фиорентина
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
72ЧехияпзАнтонин Барак
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
11ФранциянпНанитамо Иконе
9АргентинанпЛукас Бельтран
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
27КосовозщМергим Войвода
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
21.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турТорино1 : 1Фиорентина
01.02.2023Кубок Италии1/4 финалаФиорентина2 : 1Торино
21.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турФиорентина0 : 1Торино
10.01.2022Италия - Серия А21-й турТорино4 : 0Фиорентина
28.08.2021Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 1Торино
29.01.2021Италия - Серия А20-й турТорино1 : 1Фиорентина
19.09.2020Италия - Серия А1-й турФиорентина1 : 0Торино
19.07.2020Италия - Серия А34-й турФиорентина2 : 0Торино
08.12.2019Италия - Серия А15-й турТорино2 : 1Фиорентина
31.03.2019Италия - Серия А29-й турФиорентина1 : 1Торино
22.12.2023Италия - Серия А17-й тур0 : 1Фиорентина
17.12.2023Италия - Серия А16-й турФиорентина1 : 0
14.12.2023Лига конференцийГруппа F. 6-й тур1 : 1Фиорентина
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Фиорентина
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1
23.12.2023Италия - Серия А17-й турТорино1 : 1
16.12.2023Италия - Серия А16-й турТорино1 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур0 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0
27.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 0Торино

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close