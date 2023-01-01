Фиорентина - Торино 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
29 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|72
|пз
|Антонин Барак
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Иван Юрич
История личных встреч
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0