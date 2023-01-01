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Лацио - Фрозиноне 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Лацио
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фрозиноне, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фрозиноне
Фрозиноне
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
77ЧерногориязщАдам Марушич
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
65ИталияпзНиколо Ровелла
6ЯпонияпзДаити Камада
7БразилиянпФелипе Андерсон
19АргентинанпВалентин Кастельянос
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
80ИталияврСтефано Турати
30ИталиязщИларио Монтеризи
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
4ИталияпзМарко Брешианини
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
14ИталияпзФранческо Джелли
16ИталияпзЛука Гарритано
18АргентинапзМатиас Соуле
21НидерландыпзАбду Арруи
9БразилиянпКайо Жорже
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
04.02.2019Италия - Серия А22-й турФрозиноне0 : 1Лацио
02.09.2018Италия - Серия А3-й турЛацио1 : 0Фрозиноне
21.02.2016Италия - Серия А26-й турФрозиноне0 : 0Лацио
04.10.2015Италия - Серия А7-й турЛацио2 : 0Фрозиноне
22.12.2023Италия - Серия А17-й тур0 : 2Лацио
17.12.2023Италия - Серия А16-й турЛацио0 : 2
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й тур2 : 0Лацио
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Лацио
05.12.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0
23.12.2023Италия - Серия А17-й турФрозиноне1 : 2
19.12.2023Кубок Италии1/8 финала0 : 4Фрозиноне
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 1Фрозиноне
10.12.2023Италия - Серия А15-й турФрозиноне0 : 0
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 1Фрозиноне

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