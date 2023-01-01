Лацио - Фрозиноне 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фрозиноне, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фрозиноне
Фрозиноне
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|77
|зщ
|Адам Марушич
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|6
|пз
|Даити Камада
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|80
|вр
|Стефано Турати
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|14
|пз
|Франческо Джелли
|16
|пз
|Лука Гарритано
|18
|пз
|Матиас Соуле
|21
|пз
|Абду Арруи
|9
|нп
|Кайо Жорже
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|21.02.2016
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2015
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1