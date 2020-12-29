Дженоа - Интер М 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
|1
|вр
|Хосеп Риера
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Маттья Бани
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|8
|нп
|Марко Арнаутович
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 4
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 0
|17.02.2018
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0