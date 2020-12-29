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Пятница 29 декабря
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Дженоа - Интер М 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа
Интер М

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
1ИспанияврХосеп Риера
5РумыниязщРаду Дрэгушин
13ИталиязщМаттья Бани
4БельгиязщКони де Винтер
20ИталиязщСтефано Сабелли
22МексиказщХоан Васкес
17УкраинапзРуслан Малиновский
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
19ИталиянпМатео Ретеги
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
30БразилиязщКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
8АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
25.02.2022Италия - Серия А27-й турДженоа0 : 0Интер М
21.08.2021Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 0Дженоа
28.02.2021Италия - Серия А24-й турИнтер М3 : 0Дженоа
24.10.2020Италия - Серия А5-й турДженоа0 : 2Интер М
25.07.2020Италия - Серия А36-й турДженоа0 : 3Интер М
21.12.2019Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Дженоа
03.04.2019Италия - Серия А30-й турДженоа0 : 4Интер М
03.11.2018Италия - Серия А11-й турИнтер М5 : 0Дженоа
17.02.2018Италия - Серия А25-й турДженоа2 : 0Интер М
24.09.2017Италия - Серия А6-й турИнтер М1 : 0Дженоа
22.12.2023Италия - Серия А17-й тур1 : 2Дженоа
15.12.2023Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 1
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 0Дженоа
05.12.2023Кубок Италии1/8 финала1 : 0Дженоа
02.12.2023Италия - Серия А14-й турДженоа1 : 1
23.12.2023Италия - Серия А17-й турИнтер М2 : 0
20.12.2023Кубок Италии1/8 финалаИнтер М1 : 2 ДВ
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур0 : 2Интер М
12.12.2023Лига чемпионовГруппа D. 6-й турИнтер М0 : 0
09.12.2023Италия - Серия А15-й турИнтер М4 : 0

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