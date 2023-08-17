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Аль-Ахли - Аль-Халидж 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
29 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур
Аль-Ахли
Аль-Халидж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Халидж, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
Португалия Педру Эмануэл
История личных встреч
17.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 2-й тур Аль-Халидж1 : 3Аль-Ахли
22.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур 0 : 4Аль-Ахли
14.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур 0 : 4Аль-Ахли
09.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Ахли0 : 0
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 0 : 6Аль-Ахли
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Ахли0 : 0
21.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 18-й тур Аль-Халидж3 : 0
16.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур 0 : 1Аль-Халидж
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Халидж3 : 1
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 4 : 2Аль-Халидж
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 3 : 1Аль-Халидж

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