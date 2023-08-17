Аль-Ахли - Аль-Халидж 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
29 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Халидж, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
|Педру Эмануэл
История личных встреч
|17.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|2-й тур
|1 : 3
|22.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|0 : 6
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|18-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1