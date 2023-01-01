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Бенфика - Фамаликан 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Декабря 2023 года в 21:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Бенфика
Фамаликан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
5 Бразилия зщ Морато
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
61 Португалия пз Флорентину Луиш
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
17 Португалия нп Гонсалу Гедеш
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
13 Бразилия зщ Отавио
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
20 Португалия пз Gustavo Sa
95 Португалия нп Theo Fonseca
10 Португалия нп Шикинью
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан0 : 1Бенфика
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика0 : 0Фамаликан
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 4Бенфика
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
18.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Фамаликан1 : 5Бенфика
09.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Бенфика
11.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Фамаликан1 : 1Бенфика
04.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Бенфика3 : 2Фамаликан
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур 0 : 1Бенфика
12.12.2023 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур 1 : 3Бенфика
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 0Бенфика
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Бенфика3 : 3
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 1
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 1 : 1Фамаликан
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 0Фамаликан

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