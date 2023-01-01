Бенфика - Фамаликан 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Декабря 2023 года в 21:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|5
|зщ
|Морато
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|17
|нп
|Гонсалу Гедеш
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|13
|зщ
|Отавио
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|95
|нп
|Theo Fonseca
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 5
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|11.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0