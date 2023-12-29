Порту - Шавиш 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2023 года в 23:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Шавиш, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Шавиш
Шавиш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|зщ
|Пепе
|97
|зщ
|Ze Pedro
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|30
|нп
|Эванилсон
|9
|нп
|Мехди Тареми
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|8
|пз
|Жоау Педру
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|10
|нп
|Леандру Санка
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|08.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 4
|14.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|11.02.2018
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 4
|09.09.2017
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|18.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|5 : 3
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 3
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2