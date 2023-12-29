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Порту - Шавиш 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2023 года в 23:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Порту
Шавиш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Шавиш, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Шавиш
Шавиш
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия зщ Пепе
97 Португалия зщ Ze Pedro
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
30 Бразилия нп Эванилсон
9 Иран нп Мехди Тареми
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
19 Канада зщ Стивен Витория
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
8 Португалия пз Жоау Педру
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
10 Португалия нп Леандру Санка
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Шавиш1 : 3Порту
08.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. 2-й тур Шавиш0 : 2Порту
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Порту3 : 0Шавиш
22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Шавиш2 : 4Порту
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Шавиш1 : 4Порту
14.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Порту1 : 1Шавиш
11.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Порту5 : 0Шавиш
11.02.2018 Португалия - Примейра 22-й тур Шавиш0 : 4Порту
09.09.2017 Португалия - Примейра 5-й тур Порту3 : 0Шавиш
29.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Шавиш0 : 2Порту
18.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур 2 : 0Порту
13.12.2023 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур Порту5 : 3
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Порту3 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 3Порту
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур 2 : 1Порту
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Шавиш1 : 3
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 4 : 0Шавиш
01.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Шавиш2 : 1
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 2 : 1Шавиш
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Шавиш0 : 2

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