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Саутгемптон - Плимут Аргайл 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
29 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Саутгемптон
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Плимут Аргайл, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПлимут Аргайл1 : 2Саутгемптон
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турСаутгемптон5 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 1Саутгемптон
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСаутгемптон4 : 0
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Саутгемптон
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Саутгемптон
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур2 : 2Плимут Аргайл
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турПлимут Аргайл3 : 3
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПлимут Аргайл3 : 2
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 0Плимут Аргайл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур4 : 0Плимут Аргайл

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