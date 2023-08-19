Саутгемптон - Плимут Аргайл 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
29 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Плимут Аргайл, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|5 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|4 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0