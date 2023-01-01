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Ковентри Сити - Суонси Сити 29 Декабря прямая трансляция

29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Ковентри Сити
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Суонси Сити, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити1 : 1Ковентри Сити
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСуонси Сити0 : 0Ковентри Сити
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турКовентри Сити3 : 3Суонси Сити
05.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСуонси Сити3 : 1Ковентри Сити
02.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКовентри Сити1 : 2Суонси Сити
24.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСуонси Сити1 : 0Ковентри Сити
20.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКовентри Сити1 : 1Суонси Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКовентри Сити2 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 3Ковентри Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Ковентри Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити1 : 1
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКовентри Сити2 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур5 : 0Суонси Сити
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСуонси Сити2 : 1
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити1 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Суонси Сити
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 2Суонси Сити

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