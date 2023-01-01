Ротерхэм Юнайтед - Сандерленд 29 Декабря прямая трансляция
29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|21.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|17.09.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 9-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1