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Ротерхэм Юнайтед - Сандерленд 29 Декабря прямая трансляция

29 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 1Ротерхэм Юнайтед
21.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Сандерленд
31.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСандерленд3 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.09.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 9-й турСандерленд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турРотерхэм Юнайтед1 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур3 : 2Ротерхэм Юнайтед
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турРотерхэм Юнайтед0 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур0 : 1Сандерленд
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСандерленд0 : 3
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 0Сандерленд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд2 : 1

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